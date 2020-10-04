القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر: أعظم انتصار للأمة العربية

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال القائد العام للقـوات المسلحـة، في البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أهنئكم بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققه رجال القوات المسلحة في يوم خالد سيظل في تاريخنا الوطنى مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها".

وأضاف القائد العام للقـوات المسلحـة: "لقد كان هذا النصر أعظم انتصارًا للأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنَّه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا".

وتابع أنَّ رجال القوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر، ويؤكدون لكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه والذود عنه والقضاء على أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره، وفقكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدَر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.