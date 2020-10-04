القوات المسلحة تنظم مشروعا لإدارة الأزمات والكوارث بالدقهلية ودمياط

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي "الدقهلية – دمياط" بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

ويستهدف التدريب العملي المشترك الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الجهات والأجهزة المختلفة وتنسيق الجهود واستغلال الإمكانيات المتاحة بالمحافظة، وبيان مدى جاهزيتها، وكذا التعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتوفير إمكانيات القوات المسلحة حال الطلب للتصدي للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها.

ويقوم التدريب العملي المشترك على فرض سيناريوهات مختلفة للكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها المحافظة، وذلك للوقوف على مدى استجابة المحافظة واستعداد أجهزتها المختلفة في مجابهتها منفردة أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة أو القوات المسلحة حال الطلب.

كما تمّ المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكّد من صلاحيتها الفنية، ومدى جاهزيتها وكذا معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميداني.

وفي نهاية المشروع، تمّ تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.