من غير طوابير.. 15 خدمة إلكترونية مقدمة من الشهر العقاري

تحرص مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على بناء بيئة خدمية فعالة، من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة لجميع الفئات والمستويات، في ضوء متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة في إطار من قيم المجتمع وتقاليده، وكذا إتاحة فرص التواصل والحوار لأصحاب الشأن في شتى القطاعات لتواكب التقدم وتحقق طموحات الجمهور، إذ تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين عدد من الخدمات الإلكترونية يمكن الحصول عليها دون الذهاب للمصلحة.

وترصد السطور التالية الخدمات الإلكترونية التي تتيحها مصلحة الشهر العقاري إلكترونيا، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بالمصلحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات مصلحة الشهر العقاري

ـ استخراج صورة من مشهر.

ـ استخراج شهادة عقارية.

ـ الاستعلام عن موقف طلب.

ـ خدمة استخراج صورة من كتاب دوري.

ـ خدمة استخراج صورة من منشور مالي.

ـ خدمة استخراج صورة من منشور فني.

ـ خدمة ترجمة صوره من عقد إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة صوره من عقد إلى اللغة العربية.

ـ خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية.

ـ خدمة طلب شهر عقاري - نوع التعامل بيع.

يأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بمصلحة الشهر العقاري ونحو تنفيذ سياسة الحكومة، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومع بدايات العام الجديد 2019 بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم، دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.