أسعار خيالية للمحلات والصيدليات بدمياط الجديدة.. المتر بـ63 ألف جنيه

سجل سعر المتر المربع في المحلات التجارية المجاورة لمشروعات "جنة" و"سكن مصر"، بمدينة دمياط الجديدة، رقماً قياسياً تراوح بين 31 و63 ألف جنيه، وذلك خلال جلسة المزاد العلني، التي عقدت بمقر جهاز تنمية المدينة، اليوم الأحد، لبيع 6 محلات وصيدلية، بمساحات بين 20 و40 متراً مربعاً، في المجاورة 33 بالحي السادس.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المهندس محمد رجب، إن جلسة المزاد شهدت بيع سعر المحلات التجارية بأسعار تتراوح بين 31 ألف و46 ألف و500 جنيه للمتر المربع، بينما تم بيع الصيدلية بسعر بلغ 63 ألف جنيه للمتر.

وأشار "رجب" إلي أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، وأوضح أنه يتم استكمال 10% من إجمالي السعر، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية، وذلك فور رسو المزاد.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يتم أيضاً سداد نسبة 5% من القيمة الإجمالية للمحل، وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية، وقبل الاستلام، وأوضح أنه يتم سداد باقي الثمن، 90% من خلال إحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، أو على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، يُضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد، قبل الاستلام.

وشدد على أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحلات التي تم بيعها، لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة مشروعي "جنة" و"سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة.