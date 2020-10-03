محافظ دمياط تحيل رئيس قرية الشعراء للتحقيق بتهمة "التقصير"

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة دمياط، استهلتها بتفقد شارع "صلاح سالم"، وذلك بمرافقة حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تابعت المحافظ الأعمال الجارية لاستكمال عملية التطوير، التي بدأت بشارع وميدان صلاح سالم منذ شهرين، وبحث عدد من الشكاوى الواردة من بعض سكان المنطقة، إذ أكدت على إنشاء الأرصفة الجانبية بالبلدورات وبلاط "الإنترلوك"، وفقاً للمخطط العام للشارع.

ووجهت المحافظ بمخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنقل حنفيات إطفاء الحريق التى تتعارض مع تخطيط الطريق، إلى مكان مناسب، ووضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي بالمنطقة وقرية "الشعراء"، مؤكدةً على تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت، فور انتهاء الأعمال..

كما تابعت محافظ دمياط أعمال تطوير طريق "الشعراء"، بما يتضمنه من إنشاء أرصفة جانبية، ورصف الطريق بالأسفلت، حيث أمرت بعمل دراسة فورية لتوسعة الطريق وربطه بشارع "صلاح سالم"، وأكدت على تثبيت البلدورات بأسلوب فني وهندسي سليم، ومراعاة طبيعة الطريق.

وخلال زيارتها لطريق الدكتور "على مصطفى مشرفة"، على "الترعة الشرقاوية"، في قرية "الشعراء"، أبدت "عوض" استيائها بسبب تراكم القمامة بالمنطقة، وبجوار مركز "سعد" الطبي، وشددت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعة الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة، وإحاطة الأرض المجاورة للمركز بسور من "الجمالون"، كما قررت تحويل رئيس الوحدة المحلية بقرية "الشعراء" للشئون القانونية للتحقيق، لاتهامه بـ"التقصير" فى مهام عمله.

كما تابعت المحافظ الخطوات الخاصة بإنشاء شبكة صرف مياه الأمطار بالمنطقة طبقاً لبنود خطة التطوير، إذ أكدت على مراعاة المناسيب الخاصة بذلك، لمنع تجمع وتراكم المياه.

والتقت محافظ دمياط، خلال الجولة، بعدد من الأهالين واستمعت إلى شكواهم ومطالبهم، إذ أكدت على أنه سيتم دراسة كافة المقترحات والمطالب مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تنفيذها فوراً.