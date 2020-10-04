بالصور.. اشتعال المنافسة بين مرشحي الدائرة الثانية في دمياط

اشتعلت المنافسة بين المرشحين على المقعد الفردي عن الدائرة الثانية التي تضم مراكز "كفر سعد، وفارسكور، والزرقا"، واستقبل الناخبين النائب البرلماني أبو المعاطي مصطفي، بالأحضان في جولته الانتخابية التي تركزت على جلسات المقاهي، والمؤتمرات الجماهيرية وطرق الأبواب، و الترجل على الأقدام، أما مجدي حطب الشهير بـ"العمدة"، الذي يعتمد على رصيده من حب الناس، وعطاءه خلال فترة عمله بالمحليات، وتقلده رئاسة عدة قرى ومدن، فضلا عن عمله كـ"عمدة"، وتدخله في جلسات تصفية النزاع بين العائلات "الجلسات العرفية".

واعتمد سمير التلباني، ابن قرية الوسطاني، رمز الكتاب، والمرشح عن حزب مستقبل وطن، على الدعاية الانتخابية عبر السوشيال ميديا، وقام بجولة انتخابية من مسقط رأسه، والتقى المواطنين داخل المقاهي، التي باتت قبلة المرشحين الأولي؛ للحديث معهم عن برنامجه الانتخابي، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

كما قام "التلباني" بجولة انتخابية، من قرية كفور الغاب، حرص خلالها على التحدث مع الشباب والأطفال وكبار السن، والتقط الصور التذكارية معهم، وشارك في احتفالية تكريم ذوي الهمم بمدينة فارسكور، وجاب محلات البقالة، وبيع الهواتف المحمولة، والمقاهي بقرية التوفيقية، متحدثا مع المواطنين شارحا برنامجه الانتخابي.

واعتمد جابر النادي، محام ابن عزبة فرج سالم، دائرة مركز الزرقا، على بث فيديوهات لشرح برنامجه الانتخابي، علاوة على جولاته الانتخابية بالشوارع، والتقى بشباب قرية سيف الدين، وشرح البرنامج أيضا.

واستقبل أهالي عزبة أبو عدوي بالوسطاني، النائب أبو المعاطي مصطفي، بالأحضان خلال زيارته لهم عقب ترشحه للانتخابات البرلمانية 2020، على المقعد الفردي "مستقل"، وقام أيضا بجولة انتخابية بقرية الغنيمية، دائرة مركز فارسكور، والتقى بالمواطنين على مقاهي القرية؛ لشرح برنامجه الانتخابي.

كما استقبله أهل مدينة الروضة، وقرية ميت الشيوخ بفارسكور بالأحضان، خلال جولات انتخابية له بالمقاهي، وعقد لقاءً جماهيريا معهم، وزار "أبو المعاطي" أهالي قرى الزعاترة ودقهلة، دائرة مركز الزرقا، والتقى بالمواطنين بالمقاهي، ومحلات بيع الأدوات المنزلية والأفراح، وصالونات الحلاقة، خلال جولة انتخابية له سيرا على الأقدام.

في السياق ذاته، قام محمد السعيد غزي، ابن قرية كفر المياسرة والمرشح على المقعد الفردي، بجولة انتخابية بالسيارات الملاكي، وزار مقاهي قرية شرمساح.

ونظم أهالي قرية كفر شحاته، مسقط رأس المرشح المحتمل مجدى حطب، الشهير بـ"العمدة"، احتفالية دعم وتأييد على نغمات الطبل والزمر، وقال أحد الأهالي: "مجدى حطب يا بلاش واحد غيره مينفعناش.. ناجح ناجح مية المية.. شدي حيلك يا بلد مجدى حطب ابن البلد".

كما التقى "حطب" بكبار العائلات بقرية تفتيش السرو، خلال جولة انتخابية له، وعقد أيضا مؤتمرا جماهيريا بقرى أولاد خلف، واستقبله الأهالي بالأحضان والطبل والزمر ترحيبا به.

وعقد محمد قابيل البنا، أمين حزب الشعب الجمهوري في محافظة دمياط، اجتماعا لعائلته؛ لبحث استعدادات ترشحه للانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي.