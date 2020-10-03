الأفراح والجيم والمقاهي مقاصد مرشحات دمياط للدعاية الانتخابية

شهدت الدائرة الأولى بمحافظة التي تخوض فيها 9 مرشحات للانتخابات البرلمانية منافسة قوية، حيث بدأت النائبة البرلمانية غادة صقر الدعاية الانتخابية بشكل مكثف ومختلف، ولم تترك حفل زفاف أو افتتاح محل إلا وشاركت فيه للدعاية لنفسها، كما حرصت على حضور مباراة كرة قدم، فيما قامت صابرين الحادق المرشحة عن ذات الدائرة بالعديد من الجولات الانتخابية في مختلف أنحاء الدائرة.

و اعتمدت الحادق على "السوشيال ميديا" في دعاياها الانتخابية كما أجرت جولة انتخابية التقت خلالها بالعشرات من المواطنين بمناطق الشارع الحربي وعزبة اللحم وشط جريبة والمحور للحديث عن برنامجها الانتخابي.

كما لجأت الحادق إلى صالات الجيم في دعايتها الانتخابية للترويج لنفسها والحديث عن برنامجها الانتخابي والتقطت الصور الفوتوغرافية مع الأطفال المتدربين والمدربين وذلك خلال زيارتها لإحدي قاعات الجيم بقرية السنانية.

أما الدكتورة غادة صقر، النائبة البرلمانية عن الدائرة الأولى على المقعد الفردي المستقل، إتبعت في دعاياها أسلوب جديد حيث حرصت على نشر صور لها من مباراة بين فريقي كفر البطيخ وفارسكور حضرتها، أمس، كما شاركت في حفل افتتاح معرض أدوات منزلية كما تقدمت بالتهاني وحرصت على المشاركة في عدد من حفلات الزفاف والتقاط صور تذكارية مع المعازيم.

فيما زارت المرشحة عبير علي عيسى، ورش عمال وصناع الأثاث بمنطقة الأعصر وحرصت على التقاط الصور التذكارية معهم كما زارت نادي رأس البر الرياضي، في الوقت الذي اعتمدت فيه المرشحة روحية عبد الباسط، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة دمياط على السوشيال ميديا في دعاياها الانتخابية.

ويخوض الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولي 9 سيدات من أصل 11 سيدة تقدمن بأوراق ترشحهم عن الدائرتين الأولي و الثانية وتضم الدائرة الأولي "مركز وبندر دمياط و مركز كفر البطيخ و مدينتي رأس البر و دمياط الجديدة " فيما تضم الدائرة الثانية مراكز " كفر سعد - فارسكور والزرقا و مدينة السرو " ويخوض الانتخابات عن الدائرة الأولي 41 مرشح ومرشحة تم استبعاد اثنين منهما هما "ضياء الدين داود ومحمد سامي سليمان" ليتبقى 39 مرشح فيما تقدم المستبعدين بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.