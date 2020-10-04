750 طالبا يشاركون بالمعسكر التدريبي بكلية التربية الرياضية بسوهاج

انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والذي يستمر في الفترة من 3 حتى 15 أكتوبر الجاري علي ملاعب الكلية بالمدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي الجديد.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، قائلًا إن المعسكر يقام سنوياً لطلاب الفرقة الأولى بهدف صقل مهاراتهم في مجال الأنشطة الخدمية والاجتماعية والعلمية.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعى القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والصحية وتطبيقها بشكل سليم من أجل منع انتشار العدوي بفيروس كرونا المستجد، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 3 أفواج، ويضم كل فوج 250 طالب وطالبة يستمر تدريبهم لمدة 4 أيام متواصلة.

وقال الدكتور أحمد نور المدير التنفيذي للمعسكر، أن المعسكرات الطلابية تعتبر من أهم مكونات الخطة الدراسية للكلية، وتهدف إلى زيادة انتماء الطلاب لكليتهم، وتشجيعهم علي حب العمل الجماعي وتنمية روح الفريق لديهم، الأمر الذي يساهم في اكتساب مهارات وخبرات حياتية هامة تعود عليهم بالنفع بعد التخرج.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد عبد المحسن رئيس المعسكر، أن برنامج المعسكر يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة منها الفني، الثقافي، الرياضي، العلمي والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية و برنامج الخدمة العامة الذي يعزز قدرة الطلاب علي ممارسة فنون القيادة والتبعية.

وكان رئيس جامعة سوهاج، قد تابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية الرياضية.

وخلال جولته التقى رئيس الجامعة، الطلاب المتقديمين وأولياء الأمور لمعرفه أن كان هناك معوقات قد واجهتهم خلال أداء الاختبارات.

وتفقد منافذ سحب الملفات والاختبارات الرياضية، والمهارية والطبية واللياقة البدنية للبنين.

وأكد "عزيز" حرص الجامعة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وجرى تشكيل لجنة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.