وزير الصحة الأسبق عن ترشحه في البرلمان: "واجبي الوطني"

أعلن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خوضه ماراثوان انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة (الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل)، فردي حزب مستقبل وطن.

وقال حاتم في منشور له على الصفحة الرسمية " فيس بوك": لا أخفي عليكم أنه في مثل هذا التوقيت من عمر الوطن، وبينما تكافح مصر لتثبت أقدامها في عالم جديد متطور، وتودع من خلاله حقبة طويلة من الركود، يصبح لزاما على المرء أن يؤدي واجبه الوطني في خدمة أمته، كلا من موضعه وحسب قدرته وتخصصه وما يعتقد أنه سيضيف من خلاله للمشهد العام".

وأضاف: "استجابة لنداء الوطن ومن منطلق رد الجميل لدائرتى أعلن عن ترشحي لمجلس النواب (المقعد الفردي – مرشح حزب مستقبل وطن) عن هذه الدائرة العزيزة إلى قلبي، آملا من المولى عز وجل أن يواتيني التوفيق ويسعدني الحظ في خدمة المواطنين".

وتابع: "إذا وفقني الله عز وجل لشغل منصب وزير الصحة والإسكان من قبل، في وقت عصيب من عمر البلاد، فلقد كانت تجربة ثرية، أمدتني بنظرة شاملة للمشهد العام ولقضايا الصحة والسكان من كافة الزوايا تقريبا، فضلا عن الخبرة السياسية والمؤسساتية في فهم مسارات الدولة المصرية وآليات اتخاذ القرار فيها".

وأوضح حاتم في بيانه: "كرجل كرس حياته للعلم والتعليم وللتخصصات الطبية الحرجة التي تدرك قيمة المعلومة والبحث والدقة، أتخذ شعارا لحملتي "بالعلم نستطيع"، وأنني في هذا التوقيت الحرج من عمر البشرية، الذي هيمن فيه على كل شيء فيروس كورونا المستجد، أجد أنه لزاما عليّ من واقع تخصصي الطبي (كمتخصص بالأساس في الأمراض الصدرية) ومن خلال ممارستي العلمية وخبرتي الوزارية، وهمي الوطني قبل كل شيء، أن أكافح لأتقدم للصفوف الأولى منافحا عن أمتي ومدافعا عن مصالحها".