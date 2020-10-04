انسحاب مرشحين من سباق انتخابات النواب في البحر الأحمر

أعلن مرشحان لانتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة البحر الأحمر، انسحابهما من سباق الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، أحدهما بالدائرة الأولى، والآخر في الدائرة الثانية.

وأكد مصدر قضائي في لجنة الانتخابات لـ"الوطن" أن المرشح "نسيم رزق الله"، الذي كان من المقرر أن يخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى، والتي تشمل مدينتي الغردقة ورأس غارب، تقدم بتنازل إلى اللجنة، قبل قليل، للانسحاب من سباق الانتخابات.

وأضاف المصدر أن المرشح "خالد سباق"، الذي كان ضمن المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات في الدائرة الثانية بمحافظة البحر الأحمر، وتشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، تنازل هو الآخر عن خوض السباق الانتخابي.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب في البحر الأحمر قد اعتمدت قبول أوراق 18 مرشحاً للمنافسة على مقعد وحيد بالنظام الفردي، في الدائرة الأولى، لينخفض عدد المرشحين إلى 17 مرشحاً، بعد انسحاب "نسيم رزق الله".

كما تراجع عدد المرشحين المتنافسين على مقعد الدائرة الثانية، من 15 إلى 14 مرشحاًَ، بعد انسحاب "خالد سباق".

وتضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية، هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر.