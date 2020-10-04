"مكافحة كورونا": سنعدل بروتوكول العلاج.. ومش أي متعاف ناخد منه بلازما

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس إدخال تعديلات على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، لكي تكون مصر سباقة، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالجهود المصرية في مكافحة الفيروس.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "استطعنا السيطرة على الوباء، ولكي نتمم هذه السيطرة تابعنا في اللجنة نسب الشفاء، والأدوية التي يمكن إضافتها للبروتوكول، والأدوية التي يمكن حذفها لزيادة هذه النسبة".

وتابع، أن التعديل تم على أساس الدراسات العالمية والمصرية لتقييم البروتوكول العلاجي: "نقرأ عن كل ما ينشر حول كل دواء، ونتابع مرضانا بصفة دورية، ونجتمع بصفة دوري لإتمام هذا التعديل".

وحول استخدام البلازما في علاج فيروس كورونا، قال حسني: "مش أي متعافي ينفع ناخد البلازما بتاعته، عدلنا وضعها، ولو استخدمناها بدري قبل ما المريض يدخل جهاز التنفس الصناعي هيبقى أفضل، وده التعديل اللي هنستخدمه على البلازما".