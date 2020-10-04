48 ساعة على إصابة ترامب بـ"كورونا".. أهم المعلومات عن طبيبه الرسمي

مع الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، برز بقوة اسم شون كونلي، وهو الطبيب المعالج الرسمي لرئيس القوى الأولى في العالم.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات عن "كونلي":

- هو واحد من بين ثلاثة أطباء رئيسيين تولوا مهمة الاهتمام بصحة رئيس الولايات المتحدة لسنوات.

- أصبح الطبيب الرسمي لترامب في مايو 2018، ولكنه ظلّ بعيدا عن الأضواء حتى أكد في مايو المنصرم موافقته على تناول الرئيس الأمريكي لعقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا لدرء خطر كوفيد-19.

- تدرب كونلي كطبيب جراح، قبل أن يعمل طبيب طوارئ مع قوة المساعدة الأمنية الدولية، والتي يقودها حلف الناتو في أفغانستان منذ 2014.

- ترأس قسم الإصابات في مركز الناتو والمخصّص للإصابات الناجمة عن الأعمال القتالية في جنوب أفغانستان، ونال فريقه الثناء على أعمال إنقاذ قاموا به لجنود أصيبوا بعبوات ناسفة.

- قبل أن يصبح طبيبا في البيت الأبيض، عمل كونلي كمدير أبحاث في قسم طب الطوارئ التابع للبحرية الأميركية في بورتسموث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمريكيين من غرفته بالمستشفى، إن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي" في علاجه من فيروس كورونا، وذلك بعد سلسلة رسائل متناقضة من البيت الأبيض أحدثت غموضًا واسع النطاق بشأن حالته الصحية.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي بدا متعبا وهو يتحدث في مقطع فيديو من أربع دقائق على حسابه بموقع تويتر أمس السبت، إنه يشعر "بتحسن كبير".

وأضاف ترامب، وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة بدون رابطة عنق بمركز والتر ريد الطبي العسكري: "خلال الأيام القليلة المقبلة، أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وجاءت الكلمة بعد ساعات من تقييمات متناقضة من مسؤولين بالإدارة الأمريكية أعطت صورة غير واضحة عن الوضع الصحي للرئيس منذ اكتشاف إصابته بالفيروس مساء الخميس.