الصحة: بدأنا حجز لقاح كورونا.. والأولوية للفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إنّ الدولة بدأت حاليا حجز لقاح فيروس كورونا مع عدد من الدول، مثل الصين وبريطانيا وروسيا، لضمان توفير أكبر قدر من الكمية للمصريين، موضحا أنّه حال توفير لقاح لفيروس كورونا، فالأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف حسني، لـ"الوطن"، أنّ نسب الشفاء لدينا عالية جدا بفضل بروتوكول العلاج المصري، الذي يعد من أفضل البروتوكولات الموجودة على مستوى العالم، موضحا أنّ بلازما الدم حققت نتائج جيدة في علاج الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا.

وحذّر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول فصل الشتاء، والتشابه الكبير بين الإنفلونزا الموسمية وأعرض فيروس كورونا.

وتابع أنّ مصر نجحت في السيطرة على الفيروس، لكن لم ننتصر بعد، ومن المهم أن يكون المواطن حريصا في المقام الأول على صحته، مضيفا: "الدولة نجحت في ملف فيروس كورونا وجهزت المستشفيات ووفرت الأدوية، وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كاملة".

وناشد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، المواطنين بالعودة لارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة والأحضان والتقبيل أثناء اللقاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 103575 حالة بينها 97274 حالة تعافت، و5970 حالة وفاة.