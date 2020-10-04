"برلماني": برامج المرشحين السلاح الحقيقي لمواجهة المال السياسي

التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بشباب حملة التواصل مع المواطنين أثناء تلقيهم برنامج تدريبي محترف.

وقال فؤاد لـ"الوطن"، إن اللقاء تناول حديث تنظيمي عن المشاركة السياسية ودور الشباب في تغيير الوعي، حيث أن الواقع يتغير عن طريق الاختيارات السليمة والمبنية على الطرح الفكري.

وشدد فؤاد، على ضرورة تناول الناس برامج المرشحين بموضوعية، مؤكدًا أن هذا الأمر العامل الأساسي لاختفاء المخالفون وأرباب المصالح من على الساحة السياسية والسبيل الوحيد لانحسار قوة المال السياسي.

وكان "فؤاد" قد أعلن عن إعداده برنامج تدريبى لحملته الانتخابية التي لاقت إقبالا كبيرا من الشباب، بعد الإعلان عنها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويواجه نائبا الدائرة الحاليين الدكتور محمد فؤاد، والدكتور محمد علي، منافسة شرسة مع باقي المتنافسين اللذين استعان البعض منهم بأصحاب الخبرات الانتخابية في الدائرة على أمل دخول جولة الإعادة.

ويعتمد عدد من المرشحين في الدائرة على مؤازرة العائلات من الوجة القبلي المنتشرة في أنحاء الدائرة، إضافة إلى الكثافة التصويتية بمناطق الكونيسة، ومستشفى الصدر وترسا وغيرها.

ويتنافس في دائرة العمرانية 35 مرشحا، هم: الدكتور محمد علي، النائب الحالي عن "مستقبل وطن"، والدكتور محمد فؤاد النائب الحالي والمرشح عن حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأحمد عاشور عن "الشعب الجمهوري"، وروماني أبو زكرى، وعماد عياد ميلاد شحاته، والمستشار خالد عرفات العدوي وعصام نحمده، وانتصار سيد محمود أحمد ومحمد الفولي، وسعيد جمعة عباس محمد، ومدحت عبد التواب شاكوش، ومحمد عبدالملك، وحلمى شلتوت، عن حزب "الوفد الجديد" ومحمد نويرعقرب، وجمال الحُمرى، وأحمد البكري، وسعد عوض سلامة، ورشا البرولسي، وأسامة فايز، ومختار عبدالبصير، وشادى معوض عطية، وعلي عقل ومنى عبدالحميد وسميرة إبراهيم وسعد الباشا وعلى علام فهمى خيرالله، وعلاء شلتوت ومصطفى خشبة وأسامه عبدالحليم، وأشرف غبريال ومحمد الشحات وعبدالله محمد شهبه ومحمد عاشور وحسين القصاص والدكتور عبدالراضى أبوعبيد.