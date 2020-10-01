مجلس النواب يصوت على حفظ طلب رفع الحصانة لعضوين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على القرار الذي انتهى إليه مكتب المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات المطلوبة لرفع الحصانة بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال "عبدالعال"، إنَّ الطلب الأول لم يرفق به صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها، أما الطلب الثاني أيضًا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبة رئيس المجلس، كما أنَّه لم يرفق صورة عريضة الدعوى.

ولفت "عبدالعال "إلى أنَّ هيئة مكتب المجلس قررت حفظ الطلبين دون أسماء وعرضهم على الجلسة العامة.

وعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس والذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

فيما سيطرت الانتخابات البرلمانية على جلسات النواب في البهو الفرعوني "وهو المكان المخصص لاستراحة النواب "، وانقسمت مناقشات النواب ما بين فرحة البعض باختيار أسمائه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر والتي ستخوض الانتخابات، وما بين انسحاب البعض من الترشح في الانتخابات البرلمانية 2021، نتيجة تقليص عدد المقاعد بالدو ائر الفردية بموجب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى انسحاب العديد من النواب المعروفين من خوض المعركة الانتخابية.

كما شهدت أروقة مجلس النواب، مناقشات واسعة بين النواب حول المشهد الانتخابي، وأكثر الدوائر الانتخابية التي ستشهد منافسة شرسة وصراعًا قويًا بين المرشحين على المقاعد الفردية.

وحر ص النواب على تناول الإفطار والمشروبات الساخنة قبل بدء الجلسة البرلمانية والتي تأخرت عن موعد انعقادها لمدة 60 دقيقة.

كما حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أول أمس.

ويعقد مجلس النواب، أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس، الآن والذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدَره رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

ووفقًا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.