الفريق المعالج لترامب: سيعود إلى البيت الأبيض غدا أو بعد غد

قال الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه كان لدى الرئيس أعراض خفيفة والآن يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أنه كان يعاني يوم الخميس من ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن الرئيس يواصل التحسن، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف، أن ترامب تعرض لارتفاع في درجة الحرارة صباح الجمعة وتراجع في مستوى الأكسجين، منوها إلى أن الرئيس سيعود إلى البيت الأبيض غدًا أو بعد غد.

وأكد الفريق الطبي المشرف على ترامب: "الرئيس لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا ضيق بالتنفس حاليًا".