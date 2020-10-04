بـ5 أرقام تليفونية.. تفعيل سيارة "حماية المستهلك" لضبط الأسواق بقنا

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع ومخالفات تضر بالمستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس الجهاز.

وقال المحافظ إن تفعيل سيارة ضبط الأسواق يأتي في اطار حرص محافظة قنا على ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، وحماية حقوق المستهلك على كافة السلع المتداولة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ قنا ومدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، رائد هارون، اليوم الأحد، بحضور نائب المحافظ، الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام المساعد، المهندسة فاطمة إبراهيم، ووكلاء وزارتي التموين والزراعة، ومدير مديرية الطب البيطري.

واوضح محافظ قنا أن الهدف من تفعيل سيارة ضبط الأسواق إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها، من اجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة، والقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أشار مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا إلى أنه تم الدفع بسيارة ضبط الأسواق لمساعدة العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها، حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض التجار، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسيطرة على الأسواق، وضبط المخالفين.

ويتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا شكاوى المواطنين على 5 أرقام تليفونية، أو من خلال مقر فرع الجهاز بمدينة قنا.