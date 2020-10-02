حماية المستهلك: نقيم رسوم أنشطة المدارس الخاصة بعد شكاوى أولياء الأمور

كشف مصدر بجهاز حماية المستهلك، أن مجلس الإدارة يدرس في الوقت الحالي ما تلقاه من شكاوي من عدد من أولياء الأمور والأسر، بشأن تظلمهم من رسوم الأنشطة المدرسية التى أقرتها بعض المدارس الخاصة.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن مضمون الشكاوى يتحدث عن مبالغة بعض المدارس في تحصيل رسوم أنشطة، رغم أن عدد أيام حضور الطلاب الفعلية في المدارس في الأسبوع تتراوح ما بين يومين و3 أيام، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز يتابع الشكاوي والأرقام المدونة فيها قبل اتخاذ أي قرار.

وأشار إلى أن القرار ربما يكون مشابهًا للقرار السابق للجهاز الذي صدر في أغسطس الماضي برد 25 % من مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المنقضى لأولياء الأمور.

غرامة مليون جنيه ضد أي مدرسة ترفض رد مصروفات "الباص"

في وقت سابق قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل، بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، الخاص بإلزامهم برد قيمة 25% من مصروفات العام الماضي، في كل صورها.

وأكد القرار، على إلزام كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها، خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020.

وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.