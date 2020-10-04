"الكاثوليكية" تفتتح السنة الرعوية وتختتم معسكر الكوادر الإعلامية

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، السنة الرعوية للكنيسة في مصر، عبر ترأس القداس الإلهي في كنيسة سيدة البشارة بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وشارك البطريرك في القداس، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية، وعدد من مجمع الكهنة، وكل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية.

وقال الأنبا باخوم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن "السنة الرعوية هي سنة طقسية تبدأ عادة في سبتمبر أو أكتوبر من كل عام، وتنتهي في شهر أغسطس من العام الذي يليه، وهي تحمل هذا العام عنوان (كلمة الله)".

من جهة أخرى، اختتم الأنبا باخوم، معسكر اعداد الكوادر الاعلامية بسان مارك ببرج العرب بالإسكندرية بكلمة تشجيعيه لكل الشباب، متطرقًا إلى معنى وأهميه الخبر في الحياة المسيحية، مؤكدًا علي ان الخبر الحقيقي هو ما يوصل حب الله للناس، وطارحًا سؤالًا يتعلق بما هو الخبر الذي تصدقه اليوم، وما هو الخبر الحقيقي والمزيف في حياتنا، داعيًا كل الشباب أن يفتحوا قلوبهم إلى الاخبار المفرحة من الله.

واختتم النائب البطريركي، كلمته بتعريف السنه الرعوية الجديدة وشعارها كلمة الله (تخلق، تحرر، ترسل).

يذكر أن معسكر أعداد الكوادر الإعلامية تم في الفتره بين يوم الخميس الأول من اكتوبر وحتي أمس السبت، بإشراف وحضور الأب فرنسيس وحيد، مسئول اللجنة الإعلامية بالكنيسة، وبمشاركة حوالي 21 شابً من شباب الايبارشية البطريركية.

واحتوى المعسكر التدريبي علي العديد من المحاضرات الإعلامية حول الإعداد والتقديم، والتصوير والاضاءة، وكتابه التقارير الإخبارية، والمونتاج، وغيرها من المحاضرات، لاكتشاف وتأهيل الشباب للعمل الاعلامي.

كما احتوي المعسكر علي كورس ثقافة الاختلاف وإدارة النزاعات، والذي احتوى علي العديد من الخطوات، ومنها معرفه الذات، والمؤثرات على الأفكار والاتجاهات، ومعرفه الآخر المشابه، وكيفية التعامل معه، معرفه الآخر المختلف عني وكيفية تقبل الاختلاف بدون خلق خلاف، إضافة إلى تعلم مهارات إدارة النزاع والحوار.