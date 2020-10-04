"الصناعة": الوحدات الجديدة بأسعار معقولة ونعمل على تسهيل الإجراءات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الشروط المتطلبة للحصول على الوحدات الصناعية من قبل الشباب هو ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يعمل بأي قطاع حكومي أو من عمال القطاع العام، غير أن تلك الوحدات لا تستلزم خبرة من قبل العاملين، وهناك تبسيط بالإجراءات التي يتقدم بها الشخص للحصول على وحدته، ولا يلزم أن يكون من أبناء المحافظة.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك المناطق ليست مناطق صناعية فقط، ولكن يتوافر بها مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعات المساعدة، ما يجعلها أحد المناطق الصناعية المتكاملة، موضحة أن سعر إيجار الوحدات يبدأ من 20 جنيها للمتر، ولا يتجاوز الـ3 آلاف في الشهر لإيجار، بينما تختلف إجراءات تمليك الوحدات بالمناطق الصناعية بأسعار معقولة واقتصادية.

وأكدت، أنه قد تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا في عدة محافظات مختلفة، ويتم تدشين مناطق لتقديم الخدمات داخل المجمعات الصناعية المختلفة، مع تحديد الأنشطة التي سيتم العمل عليها في كل مجمع صناعي، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات لأصحاب الوحدات الصناعية، وليس هناك تدخلات أو مجاملات في اختيار المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية في المحافظات المختلفة: "الواسطة هي الشغل وطريقة العمل في المشروع وتنميتها".

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: "أي مواطن عنده فوق الـ21 سنة ولا يملك فرصة عمل ويسعي للعمل بشكل رسمي فمن الممكن عليه التقديم، ولدينا الخط الساخن 16733 للرد على استفسارات الشباب الخاصة بحجز الوحدات الصناعية، وحرصنا عدم طرح المجمعات والعمل بها بعد تحديد المنتجات التي كانت تستوردها مصر ونعمل حاليا على توفير صناعتها محليا، وهناك 5 بنوك توفر تمويل لأصحاب الوحدات الصناعية".