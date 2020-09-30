عاجل.. السيسي بقمة الأمم المتحدة: نهر النيل يمثل شريان الحياة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر على كافة مناحي الحياة، ولذلك مصر وضعت نظاما فعالا لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لا سيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت بها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بقمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أن مصر حرصت دوما على استدامة مصر الأيكولوجيا لحوض النهر، ولا طالما لتعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي.