منسق "صحة المرأة": نستهدف 28 مليون سيدة للكشف عن سرطان الثدي مجانا

قال الدكتور أحمد حسن، منسق مبادرة دعم صحة المرأة، إن الدولة أطلقت مبادرة فحص صحة السيدات، وتضمن فحص سرطان الثدي، باعتباره أكثر الأورام انتشارا وإصابة للسيدات، بالإضافة إلى علاج السكر والسمنة والصحة الإنجابية، والتوعية والكشف عن سرطان الثدي.

وأضاف "حسن"، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفحص والكشف والعلاج الكيماوي والجراحات مجانا بالكامل، على مستوى الجمهورية، وتم إجراء فحص حتى الآن على 9 ملايين سيدة، وتستهدف الحملة 28 مليون سيدة.

وأشار منسق مبادرة دعم صحة المرأة، إلى أن المبادرة بدأت منذ عام، ثم توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعادت للعمل مرة أخرى في أغسطس الماضي، في المراكز الصحية التابعة لكل حي، مع تقليل أعداد المرافقين للمريض، ويتم الكشف فيها على سرطان الثدي، وتقديم توعية طبية، بالإضافة إلى الكشف عن الوزن المثالي والصحة الإنجابية للسيدات.

وطالب السيدات بالتوجه إلى الكشف بداية من سن 18 عام من أجل التوعية وإخبارها بالطريقة اليدوية لفحص الثدي في المنزل، لافتا إلى أن أي سيدة يشتبه في إصابتها، يتم تحويلها إلى مركز الأورام القومي وقصر العيني ومستشفى عين شمس، ويمكن معرفة باقي التفاصيل على موقع وزارة الصحة الإلكتروني، وصفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".