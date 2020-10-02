"الصحة" تدعو السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر التوعية به

يتخذ العالم فى شهر أكتوبر من كل عام، اللون الوردى، باعتباره شهر التوعية بسرطان الثدي، وهو ما جعل وزارة الصحة والسكان تحرص على تجديد الدعوة للسيدات للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتى تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية، بداية من سن 18 عامًا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن 60%؜ من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا، لا تحتاج إلى علاج كيميائي.

وتشمل المبادرة، الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وحددت الوزارة، 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي، لافتة في منشور توعوي لها، إلى أن الرضاعة الطبيعية، تحمي من سرطان الثدي، والتغذية السليمة والمتوازنة.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الحفاظ على الوزن الصحي، مشددة على ضرورة الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة.

وقالت الوزارة، إن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، مشيرة الى عمل مبادرة الرئيس كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، مؤكدة أن المبادرة توفر كل وسائل التشخيص الحديثة لسرطان الثدي وأحدث بروتكولات العلاج العالمية.

الجدير بالذكر، أن مبادرة صحة المرأة تم إدراجها على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.