دراسة توضح تأثير "كورونا" على سلوكيات الدفع لدى المصريين

كشفت دراسة حديثة أعلنتها شركة فيزا العالمية، أن 86% من المستهلكين يثقون بالدفع من خلال تقنية عدم التلامس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في حين يثق 69% من الستهلكين في الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة QR code، وذلك بالنسبة للمشتريات من داخل المتاجر، كما أظهرت الدراسة أن 80% من المتسوقين في مصر يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، ويستخدم 20% منهم بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر من الدفع النقدي عند الاستلام.

وبحسب الدارسة، فأن أحد الحلول الرئيسية الذي تهدف الشركة إلى توفيرها، هو توفير نظام بيئي رقمي يدعم بسهولة احتياجات المستهلكين والتجار من خلال حلول Visa Direct، بما في ذلك التكلفة المنخفضة لمنتجات رمز الاستجابة السريعة QR code، والتي ستمكّن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسهولة وأمان، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات التي تنقصها الخدمات.

و قال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال إفريقيا، أن Visa تواصل جهودها الحثيثة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدفوعات الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أن كورونا عززت زيادة التحول الرقمي للمدفوعات، وتبرز ضرورة توفير حلول غير نقدية مريحة وآمنة لتقديم الخدمات المالية الرسمية، لمن لا يتعاملون مع البنوك والذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات بنكية".

وتابع جابر: "على مدار السنوات القليلة الماضية، عملت Visa عن كثب مع الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية في المجتمع المصري، كانت أحدث مبادرتهم مع الحكومة هي رفع حدود المدفوعات غير التلامسية في 31 دولة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لتلبية الإقبال المتزايد على المدفوعات غير التلامسية باستخدام البطاقات أو الهواتف المحمولة بما يتناسب مع أنماط حياة المستهلكين.

يذكر أن شركة Visa وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع "فوري"، لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، وبما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في الدولة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول QR، لعدد أكبر من التجار ليتسنى لهم الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية من خلال مميزات شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها بالإضافة إلى حلول "فوري" المحلية، حيث تدعم هذه الخطوة تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع الرقمية غير النقدية.