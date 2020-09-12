تأمينات وعمولات.. وظائف شاغرة بإحدى شركات الدفع الإلكتروني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب" بالتعاون مع مايكروسوفت، عن اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضي "أون لاين"،، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للعمل في إحدى شركات الدفع الإلكتروني، ويتم إجراء المقابلات الشخصية في المنزل، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة واليوم المفتوح للتوظيف والشروط المطلوبة، كالتالي:

أماكن العمل

- محافظة الإسكندرية.

- محافظة البحيرة.

- محافظة مطروح.

- ويتم تحديد مكان العمل وفقًا للسكن.

الوصف الوظيفي

- مسؤول عن تحقيق أهداف أساسيات البيع.

- تحقيق الهدف الشهري والهدف السنوى للمبيعات.

- تغطيه جميع العملاء من خلال خطوط السير وخطة التغطية.

- كتابة التقارير المطلوبة والتحديث المستمر لعملاء خط السير.

- المساعدة في تدريب المندوبين الجدد.

مميزات وحقوق الوظيفة

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية، بالإضافة إلى العمولة على الراتب.

- تمنح الشركة للعاملين زيادات سنوية.

- تعطي الشركة للعاملين الحق في الترقي.

- تمنح الشركة العاملين تأمينات على الحياة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 6 شهور إلى عام واحد في مجال المبيعات.

- أن يكون الموقف من التجنيد محددًا.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 22 عامًا وألا يزيد عن 33 عامًا.

وللتقديم للوظائف المتاحة وحضور اليوم المفتوح للتوظيف يرجى التسجيل من خلال الرابط https://tinyurl.com/yyys62dt ، وسوف يتم إرسال رابط المقابلات أون لاين مع الشركة بشكل مباشر على برنامج مايكروسوفت.