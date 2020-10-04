"هتتعلم الأدب ولا أموتك".. شاب يسحل رجلا مسنا من ملابسه في الشارع (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب يجلس بجوار رجل مسن، قبل أن يفاجئه بسحب قدمه من أعلى الرصيف الجالس عليه وسحله على الأرض، ممسكًا بأطراف جلبابه، وسط ضحكات من مصور الفيديو بسبب سحل الرجل العجوز.

ويظهر في الفيديو المتداول حالة الانهيار والتوسل من الرجل المسن، وصراخه المتواصل مما يفعله الشاب، قبل أن ينهال عليه بالشتائم، ولكن دون فائدة، بل استمر وتمادى في فعلته، وزاد الفعل سوءً بأن هدده ممسكًا بتلابيبه، "هتتعلم الأدب ولا أموتك".

وأنهى الشاب الذي يرتدي تيشيرت أحمر وبنطالا أسود ونظارة نظر فعلته، وهرب بعيدًا عن المسن، الذي لملم جلبابه وقام من على الأرض بعد أن تننمر به الشاب واستهان بشيبته.

وأثار الفيديو سخط واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشروا الفدييو وعلقوا عليه، "حاجه من اتنين، يا إما إحنا جينا في وقت غلط، يا إما الناس دي كلاب في صورة بشر، اللي حصل في المجتمع و اللذة والمتعة في الإذلال والتنمر محتاجة أبحاث اجتماعية ومتخصصين أمراض نفسية يحللوا الظواهر دي، وأخيرًا يحاولوا يوجدوا حلول للي وصلنا له".

مسلسل التنمر بالمسنين عرض مستمر.. "عجوز الرصيف" ومن قبله "مسن الترعة"

واقعة التنمر بالمسن لم تكن الأولى من نوعها حيث سبقها بأيام قليلة حادثة من النوع ذاته، حينما تنمر مجموعة شباب بـ"مسن الترعة"، حيث أظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، شابان يتجهان نحو رجل مسن كان يقف على حافة مصرف مائي في إحدى القرى، ويستعد أحدهما للاعتداء على الرجل العجوز فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة.

وحينما وصل الشابان إلى المسن تأهب الأخير لهما بإمساك "طوبة" للدفاع عن نفسه حال الاعتداء عليه، حيث قال أحد الشباب له :"يا عم عاشور.. ماله ده بيك؟" فرد المسن :"ده هيشتم ياعم"، بينما قال شاب آخر :"معلش ياعم"، ثم قال أحدهما أيضا :"هو ده اللي مزعلك؟" فرد العجوز بـ"نعم" ثم قال الشاب "دقيقة هنصالحوك.. خد يا زناد".

وفي أثناء ذلك اقترب من العجوز شاب يرتدى قبعة حمراء ودفعه بيده ليرمى بالمسن في المصرف الملوث بالقمامة من كل جانب، ثم انهالت الضحكات والسخرية من الشباب الثلاثة، وحاولوا منعه من الخروج من المصرف بإلقاء القمامة عليه في مشهد مؤسف.