حمادة صميدة: كفاية تنمر أبوس إيديكم ارحموني

أعلن الفنان حمادة صميدة، عبر موقع إنستجرام، غضبه الشديد من تنمر الجمهور عليه وعلى ابنه.

وكتب صميدة "أنا مريت بوجع وبظروف صعبة كتير بس أكتر لحظة وقف فيها قلبي ونزلت فيها دموعي لما ماتوا ولادي حمزة وياسين أول فرحة ليا في سن 5 شهور حسيت ساعتها أنا ومراتي إن دي النهاية خلاص والدنيا اسودت في وشي ووجع ربنا ما يكتبه لحد".

وأضاف: "لكن رحمة ربنا إنه يرزقني بابني فارس اللي ماليش غيره في الدنيا وهو أغلى حاجة عندي وممكن أضحي بعمري علشانه فكفاية تنمر كفاية سخريه كفاية شتيمة سيبوني أفرح بحاجة بحبها، ابني وشغلي دول حلم حياتي لأن دول اللي فاضلين ليا في دنياتي بقى أبوس إيديكم ارحموني".

وتابع "لما تشوفوني بنزل صورة لابني فارس اللي فرحان بيه وطلعت بيه من الدنيا أنا ماليش في الدنيا غيره انتو متعرفوش أنا جوايا إيه وظروفي إيه ومريت بأيام شكلها عامل إزاي، أنا عارف إن حمزة وياسين في الجنة وأنا مشتاق للجنة علشان أشوفهم".

روى "صميدة" مأساته مع التنمر خلال منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" منذ فترة قائلا: "أول حاجة بقولها من قلبي ووجعني قوي التنمر، بشوف ناس بتتنمر عليا على أساس أن أنا اللي خلقت شكلي، ده خلقة ربنا وأنا فخور بيه، ولما أجي أتكلم مع حد بيتجاهلني".

واستطرد: "أقسم بالله أنا إنسان وبشر وبحس وتعبان نفسيا من اللي بشوفه أنا عارف إني مش قمر ولا وسيم ولا شكلي حلو، بس بلاش تكسرني وتوجعني، مش عارف لحد إمتى هعامل الناس بطيبة ونية صافية وأفتكر أن أي حد يتعامل معايا كويس يبقى صاحبي أو صاحبتي، بجد نفسي أفوق وبتفاجئ بجد بناس معرفهاش طريقتهم بتتغير، وناس مصلحجية وناس بتتنمر وكله بيحبً نفسه وبس".

واختتم منشوره بقوله: "نفسي أتغير وأتعامل زيهم لكن للأسف تربيتي عودتني أن مردش لحد اللي بيعملو، أنا نفسي الناس تراعي حاجة اسمها عيش وملح وتبطل نفاق وتبطل قله ذوق، أنا مش عايز حد معايا غير الناس اللي بحبهم وبيحبوني وبس، صحابي اللي بجد اللي عمرهم رغم عدم اهتمامي في أوقات كتير، ما اتخلو عني، لكنهم بيراعوني وواقفين جمبي، أما الباقي أنتو أغراب فترة وبتنتهي تماما أو مصلحة وبتخلص، أيا كان خليكو في نفسكو بقى يا ريت".