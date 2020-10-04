مصدر: الأجهزة الأمنية تفحص فيديو "سحل المسن" في الشارع

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية المختصة، تفحص فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويظهر به شاب يجلس بجوار رجل مسن، قبل أن يفاجئه بسحب قدمه من أعلى الرصيف الجالس عليه، وسحله على الأرض، ممسكًا بأطراف جلبابه، وسط ضحكات من مصور الفيديو، بسبب سحل الرجل العجوز.

وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية رصدت تداول الفيديو، وتعمل على تحديد هوية الشاب والمجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتظهر في الفيديو المتداول حالة الانهيار والتوسل من الرجل المسن، وصراخه المتواصل مما يفعله الشاب، قبل أن ينهال عليه بالشتائم، ولكن دون فائدة، بل استمر وتمادى في فعلته، وزاد الفعل سوءً، بأن هدده ممسكًا بتلابيبه، "هتتعلم الأدب ولا أموتك".