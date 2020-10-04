فن إعادة التدوير.. شباب يصنعون مجسمات لطيارة ودبابة من الخردة بالجيزة

نفذ مجموعة من شباب "لوكيشن فيو" مجسم طائرة حربية ميج٢١ من مخلفات الخردة، وتم وضعها أمام نادى ٦ أكتوبر، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتقديم سبل الدعم للشباب، واحتضان مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع، تحت إشراف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وفي السياق ذاته نفذ شباب شركة the recylers مجسم دبابة من الخشب وتم وضعها أمام مقر الجهاز ترسيخَا لفن إعادة التدوير وثقافة الوعي البيئي، تحت إشراف عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

موقف المريوطية الحضاري

فيما تابع محافظ الجيزة أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضاري والذي تم إنشاؤه أعلى القطاع الذي تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية، حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائي المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام، بعيدا عن نهر الطريق.

وسائل ترفيهية للمواطنين

تفقد "راشد" أعمال استكمال ممشى المريوطية الحضاري، موجهًا بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش، للبدء في إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير، كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب، وغيرها من الأنشطة التي يمكن اقامتها لتحقيق عائد استثماري للمشروع، وتوفير أماكن ترفيهة للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية.

تطوير المحاور المرورية

وتابع المحافظ الأعمال الجار تنفيذها لرصف طريق أبوغالب بمركز منشأة القناطر، حيث جار وضع طبقة الأسفلت الثانية لطريق محطة أبوغالب من كوبري مشروع ناصر وحتى مدرسة أبوغالب الثانوية الزراعية، بطول 2كم وعرض 7م لتسهيل الحركة المرورية.

وتفقد "راشد"، أعمال تطوير شارع براده، بحي جنوب الجيزة، والذي يعد أحد المتفرعات الحيوية المؤدية إلى ميدان الجيزة وشارع الاهرام، حيث جار إزالة تعديات المحال والمنشأت التجارية على جانبي الشارع ورفع كفاءة طبقة الرصف وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة بالشارع.