مستشار الرئيس: شركة عالمية ستشرف على مصنع "البلازما" برعاية السيسي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن مشروع صناعة البلازما في مصر مشروع قومي كبير جدًا، "أول مرة بيتنفذ في مصر، وفيه مكان واحد في إفريقيا يساهم في هذا الأمر، لكن هذا المشروع مهم جدًا جدًا جدًا".

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأمر له أهمية قصوى، فالدم يضم مكونين أساسيين هما كرات الدم الحمراء والبلازما التي تضم أشياء حيوية وتنقل كل المكونات إلى باقي جسم الإنسان

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن البلازما يُستخرج منها مادة" ألبومين" أو "التلال"، لعلاج حالات نقص البلازما في جسم الإنسان، أو مرض الهيموفيليا وأمراض مناعية أخرى، مشيرًا إلى تزايد الحديث عن البلازما مؤخرًا بعد مطالبة الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالتبرع لعلاج المصابين من أصحاب الحالات الحرجة.

وذكر مستشار الرئيس، أن الدولة كانت تشتري البلازما بأسعار مرتفعة من الخارج، وارتفع السعر مع أزمة كورونا، وهناك توقيتات تكون شحيحة في السوق العالمي لذا وجب علينا توطينها في مصر، وتدريب خبراء مصريين للعمل في هذا المجال، لأنه أمن قومي لمصر، وقد يتم الاحتياج في أي وقت.

وذكر "شركة أدوية عالمية تواصلت مع مصر لإنشاء مصنع داخل البلاد، وجلست معهم، وعندما وجودوا أن مشروع البلازما سيكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمر تحمسوا، وأبدوا رغبتهم في تنفيذ المشروع سريعًا".

وتابع "تاج الدين" أن البلازما سيتم تصنيعها محليًا في المصنع الجديد بمدخلات مصرية عن طريق متبرعين من أجل تقديمها إلى المواطن المصري، وتصديرها إلى الخارج في منقطة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم العربي، لما للأمر من منافع اقتصادية وملامسته لحياة الإنسان.