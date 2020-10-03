مستشار الرئيس يحذر من نكسة كورونا: "مش عايزين نقفل المدارس"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن فيروس كورونا مازال موجودًا في مصر، مشيرًا إلى أنها مرت بأيام عصيبة وصعبة للغاية بسبب زيادة الإصابات وارتفاع الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "تم التعامل مع المرض على كل المستويات مثل بداية من الرئيس السيسي، كما لعب الإعلام لعب دورًا كبيرًا".

وحذر مستشار الرئيس من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "مش عاوزين يحصل نكسة لأنها هتبقى عبء على الاقتصاد وإحنا مش حمل نقفل الدنيا والمدارس والجامعات تاني".

وشدد، على أهمية غسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي: "الفيروس ممكن يجي ويضيع واحد في 48 ساعة، إحنا كويسين دلوقتي، والحمد لله ربنا كرمنا وسيطرنا، والدولة تكاتفت في الحرب على فيروس كورونا ومساعدة الناس وفتح المستشفيات وتوفير أجهزة التنفس الصناعي وعملت مستشفيات ميدانية وهذا لم يحدث في كثير من بلدان العالم، وإذا كنا وصلنا إلى هذا يجب أن نستمر دائمًا فيه".