الفنان فايق عزب يخضع لجراحة عاجلة في النخاع الشوكي غدا

يخضع الفنان فايق عزب لجراحة عاجلة بمنطقة النخاع الشوكي، غداً الاثنين، داخل أحد مستشفيات القاهرة، حسبما كشفت زوجته نادية عزب لـ "الوطن".

وقالت نادية، لـ "الوطن"، إن زوجها محتجز داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفي، ولكنه مدرك وواعي لما يحدث حوله، مضيفة أنه يعاني من انسداد تام في منطقة النخاع الشوكي.

وكشفت أن زوجها لم يعانِ من أي متاعب صحية، ولكنه تعرض لإغماءة عند باب المنزل، ما استدعي نقله إلي إحدي المستشفيات، حيث تبين حاجته لجراحة سيجريها غداً الأثنين.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث عزب، وقتها عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

وخلال نفس اللقاء، تحدث "عزب" عن الطاقة التي يمتلكها الفن من مبدعين ومخرجين ومؤلفين، ومدى تأثيره على الشعوب العربية.

كما تحدث بالحوار التلفزيوني، عن تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أنه الإمبراطور شبهه دائمًا بـ"زكي رستم مصر"، وكان رده وقتها: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني".

وفايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.