بالصور.. واقعة نادرة في الشرقية: ولادة طفل بداخله جنين شقيقه

في واقعة نادرة أثناء ولادة سيدة بالشرقية، اكتشف الأطباء وجود رأس وعظم لجنين داخل بطن المولود، دون أن يتأثر المولود في وظائفه الحيوية طوال فترة اكتمال جسمه، داخل بطن الأم.

وقال الدكتور عمرو عبدالمحسن أستاذ مساعد نساء وتوليد في جامعة الزقازيق، ورئيس الفريق الطبي للعملية لـ"الوطن"، إن سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، جاءت له في عيادته، أثناء حملها في الشهر السابع، ومن خلال الكشف عليها بالسونار، تبين وجود أنسجة غريبة داخل جسم الجنين، قائلًا "عملنا أشعة ثلاثية الأبعاد، أظهرت أن فيه انتفاخا وسوائل داخل جسم الجنين.. وقتها قلت لها إنه بعد الولادة، هيبقى فيه فحوصات للمولود عشان نعرف سبب الانتفاخ ده".

الفريق الطبي للعملية: طفل ميت داخل بطن "مولود"

وتابع: "الطفل اتولد في عملية ولادة قيصرية، ودخل الحضانة واتعمله سونار وأشعة مقطعية، وهنا كانت المفاجأة".

وأضاف أستاذ مساعد النساء والتوليد: "لقينا جوة بطن الطفل المولود، عضم ورأس، واكتشفنا أن العضم والرأس دول كانوا لجنين آخر لم يكتمل، وتوفى في الشهر الثاني، والتصقت عظامه ورأسه بالجنين المكتمل، ودخل في بطنه".

وأشار عبدالمحسن، إلى أنه على الفور بعد قضاء الطفل ليومين في الحضانة، بأحد المستشفيات الخاصة، تم إجراء جراحة استخراج وتنظيف لبطن المولود، واستخراج العظم وبقايا الرأس".

وتكون الفريق الطبي للعملية، من الدكتور محمد الأكراشي جراحة أطفال، والدكتور شريف الجبالى استشاري الأطفال، والدكتور رضا عبدالعزيز استشاري الأشعة، والدكتور أحمد السماك استشاري الأشعة.