"حالة نادرة".. ولادة طفل مذبوح الرقبة في الأقصر

بعد أقل من شهر من ولادة طفل بعين واحدة في إحدى العيادات الخاصة بمدينة أرمنت غرب الأقصر، شهدت مستشفى أرمنت أمس حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة توفي بعد ساعات من ولادته.

وقال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أتت إلى المستشفى تعاني من نزول مياه الجنين وتسمم الحمل، وتم طلب فحوصات وتجهيز مكان عناية للأم.

وأضاف أنه بعد الولادة لاحظ الطبيب الذي أجرى العملية وجود تشققات في جلد الطفل، وجرى إرساله للحضانة لفحصه وتشخيصه، وتبين أن الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة.

وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن هذه الحالة نادرة، قد تحدث غالبا نتيجة تناول الأم أدوية معينة تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل خاصة في بداية الحمل.

فيما اتهمت أسرة الطفل المستشفى والأطباء بالتسبب في ولادته بالتشوه، بسبب الإهمال والتأخير وعدم الاهتمام بالحالة والانتظار 6 ساعات داخل الطوارئ بالمستشفى، ما أدى لتدهور الحالة.