رئيس "مصر للطيران": حدوث حالة ولادة على طائرة عملية نادرة

وجه الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، الشكر للدكتور معتز فتحي، الطبيب الذي قام بإجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران، موضحًا أنه يشكر الظروف التي وضعت هذا الطبيب على الطائرة في هذا التوقيت.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن حدوث حالة ولادة على طائرة عملية نادرة الحدوث، والشركة منحت الطفلة تذاكر طيران مجانية على طائرات مصر للطيران مدى الحياة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن الثلاثاء قرر الهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطرارى لكن الراكبة كانت قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة فى مطار ميونخ.