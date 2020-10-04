جونسون: المملكة المتحدة تواجه وقتا صعبا حتى عيد الميلاد بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن البريطانيين قد يواجهون وقتًا "مليئًا بالمصاعب" حتى بعد عيد الميلاد المقبل، لكنه حث البريطانيين على إعلاء المنطق السليم في مكافحة فيروس كورونا.

وفي حديثه لبرنامج "أندرو مار شو" على قناة "بي بي سي"، اليوم الأحد، الذي نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يقدر أن الناس يعانون من "التعب" مع فرض قيود للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الوضع "سيستمر كما هو حتى عيد الميلاد، بل قد يستمر لما بعد ذلك".

وتابع "إنني أقدر الإرهاق الذي يعاني منه الشعب، ولكن علينا العمل معًا، واتباع الإرشادات لنهزم هذا الفيروس مع الحفاظ على حركة الاقتصاد".

يأتي ذلك بعد أن سجلت المملكة المتحدة ما يقرب من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة يوم أمس السبت، وهو أعلى ارتفاع يومي مسجل منذ بدء إنتشار الفيروس في شهر مارس الماضي، وأشارت الأعداد الرسمية المعلنة أمس إن الإرتفاع جاء بسبب مشكلة فنية تم حلها الآن حيث حدث تأخير في نشر عدد من الحالات.

وقال جونسون "لدينا حتمية لإنقاذ الأرواح ، إنه واجب أخلاقي لإنقاذ الأرواح إذا أمكن ذلك ، ومن ناحية أخرى، علينا أن نحافظ على اقتصادنا متحركًا ومجتمعنا مستمرًا في السير،هذا هو التوازن الذي نحاول تحقيقه وهذا هو السبب في أننا اتخذنا حزمة الإجراءات السارية الآن على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأضاف "ما نريد أن يفعله الناس هو التصرف بلا خوف ولكن بحس سليم، لاتباع الإرشادات - سواء كانت وطنية أو محلية - للقضاء على الفيروس والسماح لنا كدولة بمواصلة العمل وفق أولوياتنا."

وذكر جونسون أنه يريد إعلاء قيمة الأمل ، وأن هناك فرصة "كبيرة" لأن يكون وضع فيروس كورونا مختلفًا بحلول عيد الميلاد، لكنه حذر من أن المملكة المتحدة لا تزال تستعد لمواجهة "شتاء قاسيا".

وتابع جونسون "ما علينا القيام به هو إدراك أن هذه جائحة ولكن الناس بحاجة إلى فهم أن هناك أمل، وسوف نتجاوز هذا ونتجاوزه بشكل كبير للغاية، والأمر متروك للحكومة لإظهار أن لدينا الأدوات والإبداع لتجاوز هذا الأمر، وسوف نفعل ذلك بالتأكيد."

وأضاف "لا شك في أنه لا يزال من المحتمل جدًا أن تكون هناك شهور صعبة مقبلة،قد يكون هذا شتاء قاسيًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا - وعلينا مواجهة هذه الحقيقة" منوها إلى أنه "لا يريد أن يعلق الناس أمالهم على اللقاح دون داع".

واختتم جونسون حديثه بالقول "من الممكن أن نحرز تقدمًا كبيرًا في الوصول للقاح هذا العام" ولا أريد أن أرفع آمال الناس حول اللقاح دون داع لأنني أعتقد أن هناك فرصة ولكنها ليست مؤكدة.