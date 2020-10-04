مستشار رئيس الوزراء الطبي: استجبنا لـ4 آلاف استغاثة طبية خلال عام

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، إن هناك توجيه من رئاسة الوزراء، بتشكيل لجنة في رئاسة الوزراء للتعامل في استقبال الاستغاثات الطبية الواردة للمجلس.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك منهجية في التعامل مع الاستغاثات التي ترد إلى المجلس، ويتم التعامل معها على الفور، مع المتابعة بعد إجراء العمليات أو التحقيق بالاستغاثة، موضحا أنه في هذا الصدد، نجحت الحكومة في الاستجابه لـ4 آلاف استغاثة طبية، عبر وسائل الإعلام وفيس بوك، خلال عام واحد.

وأكد أن جميع الحالات تم الاستجابه لاستغاثاتهم، وتم إخراج 721 قرار للعلاج على نفقة الدولة من خلال مجلس الوزراء، وفي حين ظهر بملف معين استغاثات عدة، مثل نقص الدواء بسبب كورونا، يتم التعامل في تلك الملفات بالفور لحلها: "أحنا اللي بنجري ونتواصل مع الناس، ونشوف مشاكلهم، وبالنسبة للملفات اللي بتاخد زخم كبير، بيتم الدخول فيها بشكل رأسي لحلها"، مشيرا إلى أن جمعية "الهيموفيليا" العالمية، قررت رفع حصة مصر من العقار المخصص لذلك المرض، لـ8 ملايين جرعة، بدلا من 5 ملايين سابقا.