"شباب التنسيقية": اختيار مرشيحنا بـ"النواب" جاء بناء على دورهم بالشارع

قال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إنه عندما اختارت تنسيقة شباب الأحزاب، مرشحيها في القائمة الوطنية لدعم مصر، بانتخابات مجلس النواب، كان بناء عن دورهم الحقيقي في الشارع.

وأكد فتحي، خلال لقاءه عبر قناة "النيل للأخبار"، أنه تم اختيار 284 مرشحا عن القائمة الوطنية لدعم مصر، تم اختيارهم لحل مشاكل وهموم المواطنين اليومية، موضحا أنه يجب علي عضو البرلمان، العمل من خلال وزارة التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه لا يتم قبول أي عضو في التنسيقية، إلا من خلال مروره بمراحل معينة، حتى يتم قبوله، موضحا أن التنسيقة تعاقدت مع أحسن شركات موجودة في العالم، في اكتشاف المواهب، تقوم بمعرفة إذا كان الشخص المتقدم، يمكن قبوله في التنسيقية أو غير مؤهل.

ولفت إلى أنه يتم إعطاء مرشحين التنسقية في الانتخابات بأحسن الدورات التدريبة الموجودة في العالم، مؤكدا أن المواطن يشعر بالعديد من المشاكل حاليا، لكن التنسيقية، تسعى لحل هذه المشاكل.

وكانت "الوطن"، استضافت 10 من أعضاء ومرشحى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، فى ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون، عن دور التنسيقية فى دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضاً رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.