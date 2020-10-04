إلهام شاهين عن زفاف شقيقها: كورونا منعتنا من عزومة الحبايب

اعتذرت الفنانة إلهام شاهين عن عدم استيعاب فرح شقيقها أمير شاهين عدد كبير من المعازيم بسبب انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى حجم الفندق.

وكتبت شاهين عبر انستجرام: "شكرا لكل إللى شرفونا بالحضور، وأعتذر جدا لكل الأصحاب والحبايب والعيلة إللى معرفناش نعزمهم لإن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة فى التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا، وكان علينا الاحترام والالتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جدا.

وأضافت: "شكرا لتفهمكم وقبول عذرنا، كلكم غاليين عندنا وكنت أتمنى وجودكم معى جميعا فى هذه المناسبه السعيدة، ربنا يفرح قلوبكم ويجعل أيامكم كلها أفراح، وشكرا لمن حضر ومن لم يحضر.. تحياتى".

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

وحضر عدد من نجوم الفن الحفل، على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

والصورة الأبرز في حفل الزفاف كانت تلك التي جمعت الصديقات الثلاث بينما ترتسم على وجوههم ابتسامات حقيقية تعبر عن سعادتهن بالتجمع سويًا.

سكينة وفاطمة ونوال، الشخصيات التي جسدتها كل من إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي في الفيلم الشهير الحائز على جوائز عالمية، تميزن دومًا بالمرح والضحك والابتسام، وهي الصفات التي لازمتهن طوال أحداث الفيلم، وتظهر باستمرار في كل الصور التي تجمع النجمات الثلاثة في الواقع.