 أسرة طفلة طنطا المذعورة من الكلب تتنازل عن المحضر.. جيران في بعض

كشفت مصادر مسئولة بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، عن هوية أطراف الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتضمن استغاثة طفلة، في العقد الأول من عمرها، من كلب يحاول عقرها فوق أسطح أحد المنازل بمدينة طنطا.

وأوضح أحد المصادر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الطفلة تُدعى "ليلى أ. س."، تبلغ من العمر 7 سنوات، وأن السيدة التي قامت بتصويرها تُدعى "فيفي ح. أ."، تقيمان بدائرة قسم أول طنطا، وأشار إلى أن الطرفين جيران، وأن الطفلة معتادة على اللعب واللهو مع جارتها التي تمتلك كلباً، وقامت بتصويرها ونشرها على صفحات "فيسبوك"، وهو ما أثار غضب واستياء أهلية الطفلة، ودفعهم لتحرير محضر، غير أنهم تنازلوا عن المحضر، وتم التصالح بينهما.

وأضاف المصدر أن المتهمة فور تداول مقطع الفيديو، وحدوث تفاعل على صفحات "السوشيال ميديا"، وتحرير محضر من قبل أهلية الطفلة، أسرعت بإطلاق سراح الكلب، خشية القبض عليها ومعاقبتها.

وبينت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع الفيديو، وفور تحرير محضر من قبل أهلية الطفلة، سارعت بضبط وإحضار المتهمة، ولكن سرعان ما تم إطلاق سراحها، بعد التصالح مع والدة الطفلة، التي تنازلت عن المحضر، وأكدت أن الواقعة كانت يوم الجمعة الماضي، وليست اليوم، كما يتردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

من جانبهم، تواصل المجلس القومي للطفولة، وخط نجدة الطفل، مع أسرة الطفلة "ليلى"، حيث حضر ممثلون عنهما التحقيقات، غير أن والدة الطفلة تنازلت عن المحضر، كون المتهمة جارتها، وأكدت في أقوالها أن ابنتها اعتادت على اللعب معها بالكلب فوق سطح المنزل، وتم أخذ تعهد على أسرة الطفلة بحسن رعايتها والحفاظ على سلامتها، والتأكد من أن الطفلة حالتها الصحية جيدة، ولم تتعرض لأي خطر أو إصابات.

وتداول عدد من رواد "فيسبوك" مقطع فيديو للطفلة وهي تستغيث بخالتها، من مهاجمة كلب لها فوق سطح أحد المنازل، وتضمن الفيديو صراخ وبكاء الطفلة، وتنادي على خالتها لإنقاذها من الكلب: "يا خالتي نزليني"، كما تضمن الفيديو ضحكات لأحد الأشخاص، وهو ما أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد النشطاء إن المنزل الذي شهد الواقعة، يوجد في منطقة "العجيزي"، بدائرة قسم شرطة أول طنطا.