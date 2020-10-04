خطفها وحاول هتك عرضها.. تفاصيل مقتل طفلة بكفر الشيخ

لم تدر الطفلة أبرار البالغة من العمر نحو 9 سنوات، أن نهايتها ستكون قريبة، فالطفلة التي كانت تلهو بجوار منزلها فوجئ أهلها بتغيبها، إلى أن جاءتهم مكالمة هاتفية من مجهول يطلب فيها دفع فدية 100 ألف جنيها لإعادة ابنتهم، 3 أيام من التغيب والبحث وإبلاغ الشرطة، انتهت بالعثور عليها مقتولة ومُلقاه في "شوال" داخل أحد المصارف بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم، محل إقامة الطفلة.

وبعد 3 أيام والعثور على الطفلة تبين أن القاتل حاول التحرش بها وقتلها حينما فشل في الحصول على أموال، وجرى دفن جثمانها وسط صراخ وبكاء من ذويها والأطفال أصدقاءها، ودشن الأهالي هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، يطالبون بإعدام القاتل، تحت عنوان "حق أبرار فين - بأي ذنب قُتلت".

وتمكنت مباحث سيدي سالم بكفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس المباحث، من كشف لغز العثور على الطفلة مقتولة، إذ تبين أن وراء مقتلها صاحب محل زيوت بقرية تابعة لمركز سيدي سالم، لاتهامه بخطف طفلة، وقتلها بعد فشل تحرشه بها.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم استدرج الطفلة أثناء سيرها أمامه بغرض تحرشه بها وسرقة قرطها الذهبي، وأثناء مسايرته الطفلة فشل في تحرشها بها وهتك عرضها، وقتلها، ووضعها في جوال وألقى بجثتها في مصرف.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر اشليخ، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور.م.ي"، يفيد اختفاء ابنته "أبرار" 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها، وعلى إثر ذلك تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

كلف مدير الأمن اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط الجناة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد.ر.ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو، دائرة المركز.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وأقر معرفته بوالد الطفلة المجني عليها لتردده عليه بالمحل، وأرشد عن مكان القرط الذهبي، ومكان الجثة.

وكشف المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث أنه استدرج الطفلة المجني عليها إلى المحل الخاص به، عندما شاهدها تسير ناحيته، زاعما تقديمه حلوى لها، وحاول التحرش بها إلا أنها استغاثت، فاضطر إلى كتم أنفاسها، ورطم رأسها بالأرض، ما أدى إلى وفاتها في الحال، ولم يجد أمامه سوى سرقة قرطها الذهبي، ووضع جثتها في جوال وإلقائها في مصرف بالقرب من القرية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.