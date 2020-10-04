"تاج الدين" عن موجة كورونا الثانية: أي احتمالات واردة مع هذا الفيروس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن مصر ما زالت في الموجة الأول لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنه طالب في الوقت ذاته الجميع بالالتزام بالحذر والحرص الشديد بسبب أعداد الإصابات التي تسجلها عدد من الدول.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن أي احتمالات من الممكن أن تحدث مع هذا الفيروس اللعين، كما أن الإصابات في مصر تقل، ولكن يجب أن نكون حريصين وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع الوزراء، حيث طالب بالاستعداد التام عن طريق التوعية وتوفير الأماكن المجهزة والاحتياطي الاستراتيجي من المستلزمات والأدوية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إلى أن نتائج أداء الدولة في التعامل مع فيروس كورونا كانت جيدة من خلال شهادات محلية وعالمية ومنظمات دولية، لذا يجب الاستعداد مرة أخرى، لافتًا إلى أن مصر أخذت التدابير الاحترازية قبل ظهور إصابات بالفيروس.