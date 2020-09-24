عوض تاج الدين: مصر تعاملت باحترافية ومثالية في مواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا ظرف عالمي، صعب تكراره في قرون، والعالم كله تغير كثيرا على مستوى العالم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ونفسيا، نتيجة هذا الفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تعامل الدولة المصرية على كل المستويات مع هذه الأزمة، سواء قيادة سياسية أو حكومة أو شعب أو إعلام، كان تعاملا مثاليا بكل المقاييس، حيث تعاملت الدولة باحترافية شديدة جدا، والإمكانيات المتاحة، واستغلال الكوادر البشرية الذين استطاعوا في التعامل مع تلك الأزمة وتلك الحالات.

وتابع أن الدولة بالكامل، مرت بلحظات حرجة ومقلقة جدا، بشأن فيروس كورونا، أثناء زيادة أعداد المصابين في المستشفيات، ودخول حالات الرعاية المركزة والوفيات في زيادة، الجميع كان في منتهى القلق، مردفا: "فيه ليالي منمتش فيه، ومكنتش أقدر أقفل تليفوني، الناس كانت بتسأل عن أعراض وبتسأل عن مستشفيات، ضميري مكنش يسمحلي أقفل تليفوني في الفترة دي، كنت بستقبل تليفونات 3 و 4 الفجر، كانت فترة مقلقة جدا على الجميع".

وأوضح أن مصر وصلت لمرحلة أفضل، من حيث عدد الحالات وشدة الحالات وقلة عدد الوفيات، متمنيا أن تختفي الوفيات بشأن هذا المرض خلال الفترة المقبلة.