عوض تاج الدين: جهاز PCR يكشف المرض بنسبة 63% فقط.. ولا يُعد حاسما

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن أن جهاز كشف كورونا "بي سي آر"، يكشف المرض بنسبة 63% فقط، والسلبي يكون ليس له مصداقية على الجهاز، ويجب على الطبيب، أن يتعامل بشكل أكبر بالأعراض التي يشعر بها المريض، وفحصه، ومن ثم الأشعة والأبحاث التي يجريها المريض، ومن ثم أعلن عن التشخيص.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أعراضاً متشابهة بين كورونا والإنفلونزا، ولكن هناك أعراضا رُصدت في الحالات التي أُصيبت في كورونا، موضحا أن أعراضا مثل رشح بسيط، والتهاب في الحلق بسيط، وارتفاع حرارة بسيط، قد تكون تلك إنفلونزا عادية أو موسمية.

وتابع أن كورونا أصبح له شكل في الأشعة المقطعية والعادية، الطبيب يستطيع معرفته من شكله في الأشعة وتوزيعه والأعراض المصاحبة له، يستطيع الطبيب عند رؤية الأشعة معرفة إن كان كورونا أو إنفلونزا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بارتفاع درجة الحرارة عند أي طفل، وضرورة الذهاب للطبيب من أجل الاطمئنان على صحة الطفل.