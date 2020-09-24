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عوض تاج الدين: نشارك في تجارب على لقاحين في الوقت الحالي

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عبد الرحمن خالد
11:27 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أهم مرحلة في تجارب أي لقاح هي المرحلة الإكلينكية، وهي التي يتم التجريب فيها على البشر، للتأكد من فعالياتها وجرعتها، لافتا إلى أن مصر تشارك  في تجارب إكلينيكية سريرية على لقاح صيني، الصين أنتجته، ومصر تشارك مع دول أخرى في التجارب الإكلينيكية.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تشارك في تجارب أخرى على لقاح روسي، بحيث حينما ننتهي من تلك النتائج نكون شاركنا علميا وفنيا وطبيا في تقييم تلك اللقاحات، ونرى بنفسنا تأثيرها على المواطن المصري سواء إيجابي أو هناك آثار جانبية، هذا ما تقدمه مصر حاليا 

وتابع أن اللقاح الذي سيخرج للعالم سيساعد في إعطاء مناعة للمواطنين في العالم من فيروس كورونا، ليس بنسبة 100%، وإنما بنسبة كبيرة سيعطي مناعة وقوة ومقاومة ضد الفيروس.

وأوضح أن اللقاح سيساعد في تقليل نسبة الإصابة بالمرض، ومواطنين لن يأتي المرض لهم نهائيا بسبب اللقاح، وسيساعد كبار السن فألا يتعرضوا لاعراض شديدة وخطيرة على حياتهم مثل الالتهاب الرئوي. 

ولفت إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم كل من كبار السن، والأطفال الصغيرين أوي، الناس اللي عندهم مشاكل القلب، نقص مناعة، أدوية نتيجة أورام أو غيرها.

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