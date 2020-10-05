حاربه الإخوان والشعراوي كان صديقه.. 5 معلومات عن فايق عزب

عشرات الأدوار المميزة قدمها الفنان فايق عزب على مدار مشواره الفني، الذي توقف قبل أيام إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت احتجازه بغرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث يستعد للخضوع إلى جراحة عاجلة، اليوم الاثنين، بمنطقة النخاع الشوكي، حسبما كشفت زوجته نادية عزب لـ "الوطن".

وتنشر "الوطن" 5 معلومات عن الفنان الكبير الذي جسد عدداً من الشخصيات ما زالت عالقة في أذهان جمهوره، ولعل أبرزها شخصية "محمد النمر" في مسلسل "الأسطورة" عام 2016.

ولد فايق عزب بمحافظة الإسماعيلية عام 1943، وبدأت ميوله الفنية تتضح مع عمله رئيساً لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمنطقة الحزم الأولية.

التحق الفنان بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، حيث نال كأس أحسن ممثل بالجامعة آنذاك.

قدم ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسلي "الضاهر" و"طلقة حظ" مع النجمين محمد فؤاد ومصطفى خاطر علي الترتيب.

قرر فايق عزب الترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2012، حيث وصف هذه التجربة بالقاسية، وذلك بعد تمزيق جماعة الإخوان الإرهابية للافتاته الانتخابية، ونعتوه بالكافر والكومبارس.

كشف في تصريحات تليفزيونية عن وجود صداقة جمعته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وأكد أن الأخير كان يعتبر الفن شيئاً عظيماً وقوة مصر الناعمة.