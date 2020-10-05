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حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

تتميز أنثى برج الحمل بقدرتها الكبيرة على التواصل مع الآخرين بمختلف طباعهم وصفاتهم، فضلا عن إنها تتصف بالوضوح والشفافية دائما.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني يدفعك لدراسة أمور مالية وقد تحسم اليوم قضية معلقة إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

 

 

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