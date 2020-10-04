"التعليم": التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل كثافات الفصول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك تعاون بين كل مؤسسات الدولة لطمئنه المواطنين على أبنائهم أثناء تواجدهم بالفصول الدراسية، ويتم التعاون مع وزارة الصحة بشكل دائم ودوري: "فيه جزء مطلوب من الوزارة وآخر من الأهالي وجزء ثالث من الطلاب".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك حملتين سيتم إطلاقهم من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم للتنبيه على الأطفال بضرورة غسل الأيدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحًا أن كل الفصول التعليمية لن يكون بها أية كثافات غالية من قبل الطلاب، حيث سيتم توزيع الطلاب على مدار الأسبوع حتى لا يتواجد بالفصل أكثر من 20 طالبا.

وأكد، أنه تم عقد اجتماعات مع جميع الإدارات التعليمية لمناقشة الجداول التي تم وضعها لأيام ومواعيد حضور الطلاب للمدارس، حيث أن الوزارة لن تسمح بوجود أي فصل لا يطبق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمسافة لا تقل عن متر ونص، كما أن هناك ضوابط مشددة على المدارس لمواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة اشترت أجهزة قياس حرارة تكفي جميع مدارس مصر، وهناك قواعد عامة وإجراءات وقائية منظمة للتعامل مع كورونا.

وتابع وزير التربية والتعليم: "علشان ميبقاش فيه هلع، هندّي المدارس قواعد عامة وإجراءات وقائية منظمة للتعامل مع كورونا، ومتي يتم إغلاق الفصول، ومن سيقوم بأخذ قرار إغلاق المدرسة، ويتم إغلاق الفصل لمدة 28 يوم حال ثبت وجود حالتين، وفي حال تم إغلاق فصلين بمدرسة واحدة في فترة زمنية قريبة سيتم إغلاق المدرسة بكاملها مدة 28 يوما، وفي حال فرض حجر صحي على أحد القرى من وزارة الصحة يتم إغلاق المدارس فيها لمدة 28 يوما، وقرار غلق الفصل أو المدرسة تتخذه الإدارة الصحية وليس "الفيس بوك".