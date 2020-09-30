من أجل الفهم.. عناصر جذب البرامج التعليمية للطلاب بعد قرارات طارق شوقي

"الحصص المخصصة بالمدارس هي تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحه عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية"، جزء من الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، بشأن خطة الدراسة في العام الدراسي الجديد بمراحل التعليم الأساسي وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر، مع الاعتماد على القنوات التعليمية في ظل مخطط العام الدراسي الجديد، باتت الحاجة مٌلحة لتقديم المحتوى التعليمي للطلاب بشكل مميز يساعدهم على الفهم وجذب انتباهم للمحتوى المقدم.

العمل تحت ظروف طارئة لم يكن جديدا على هبة حمزة، مقدمة برامج بقناة النيل التعليمية والحاصة على ماجستير في البرامج التعليمية، فهي كثيرا ما أفادت أجيال بعلمها الذي تطل به عبر شاشة التليفزيون بخاصة قبل انتشار الإنترنت والقنوات الإلكترونية، بداية المجال انطلق من بث نوعين من البرامج، "برامج منهجية أشهرها برنامج مدرسة على الهوا لتقديم محتوى المناهج الدراسية وبرامج للتوعية بأسس التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع الأطفال وكل ما يخص التوعية الأسرية"، تقول هبة في بداية حديثها لـ"الوطن".

هبة: دعم المحتوى بالصور والفيديو لجذب الطلاب

تقديم المحتوى بشكل فعال وجذاب، هو الهدف الأساسي الذي يسعى القائمون على المنظومة التعليمية لتحقيقه، وبحسب قول مقدمة البرامج بقناة النيل التعليمية، يجب أن يكون المحتوى مدعم بالصور والفيديو الملائمين للمحتوى خلال تقديمه لتحقيق الاستفادة الأكبر منه، فالطالب في هذه المرحلة العمرية الصغيرة ينجذب نحو الصور والرسوم المتحركة للاستيعاب بشكل أسهل.

مراجعة أجزاء المنهج قبل الظهور على الشاشة مع الحرص على نطق المصطلحات العلمية بشكلها الصحيح للطلاب، أمور تحرص عليها هبة دائما ونصحت بها مقدمي البرامج التعليمية، إلى جانب الاستعداد لتلقي أسئلة الطلاب على الهواء في حين تقرر تلقي المكالمات.