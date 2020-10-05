حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

تغلب على مواليد برج الثور صفات الأبراج الترابية التي ينتمي إليها، والتي تجعله يقدر جيدًا قيمة المال وينفقها بحكمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورًا وحماسًا، وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.